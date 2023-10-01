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ФАС возбудила ряд антимонопольных дел. Результат анализа рынке нефтепродуктов России

ФАС возбудила ряд антимонопольных дел. Результат анализа рынке нефтепродуктов России

По результатам первичного анализа ситуации на рынке нефтепродуктов в России Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила несколько антимонопольных дел против различных компаний и организаций.

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