ФАС возбудила ряд антимонопольных дел. Результат анализа рынке нефтепродуктов России

По результатам первичного анализа ситуации на рынке нефтепродуктов в России Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила несколько антимонопольных дел против различных компаний и организаций.
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