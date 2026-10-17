ИА "Русский ГУП Продакшн" Как стало известно, “незаменимый” и “ценнейший” иностранный специалист из Азербайджана Натиг Джафар оглы Гусейнов с 2022 года зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.
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Да уж. Вот Ивану Петрову, как я думаю, суд определил бы реальное наказание с отсидкой в колонии и с конфискацией всего бизнеса. А почему? Вопрос, конечно, интересный.
Наш суд - самый продажный суд в мире. Их самих давно пора сажать на пожизненное с конфискацией Подлые, гнусные твари.