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ИА "Русский ГУП Продакшн" Как стало известно, “незаменимый” и “ценнейший” иностранный специалист из Азербайджана Натиг Джафар оглы Гусейнов с 2022 года зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.