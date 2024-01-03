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Гашек об отказе поляка Дуды пожать руку Хисматуллину на ЧМ: правильный жест

Гашек об отказе поляка Дуды пожать руку Хисматуллину на ЧМ: правильный жест

Чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек поддержал в соцсетях польского гроссмейстера Яна-Кшиштофа Дуду, который отказался пожимать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам, прошедшего в Узбекистане с 26 по 30 декабря.

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