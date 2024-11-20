Названы самые дефицитные IT-специалисты

Наибольшую нехватку компании наблюдают среди разработчиков (57,2%), специалистов по информационной безопасности (38,5%), специалистов по тестированию (35%), бизнес- и продуктовых аналитиков (35%), а также специалистов по 1С (31,4%).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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