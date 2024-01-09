Бастрыкин напомнил свердловским силовикам про сгоревшую Сосьву

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту масштабного пожара в свердловском поселке Сосьва, который произошел днем 25 апреля.
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