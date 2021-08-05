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Байден начинает новую «Холодную войну». Почему он ее проиграет

Байден начинает новую «Холодную войну». Почему он ее проиграет

Новое выступление главы Белого дома, в котором он опять обрушился с нападками и обвинениями как на нашу страну, так и на ее президента Владимира Путина, с полным на то основанием можно считать жирной чертой, подведенной под всеми разговорами о каких-либо «позитивных сдвигах», якобы наметившихся в отношениях США и России после встречи в Женеве.

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Susan Vanin
Тут возможны два варианта - либо Байден сам некомпетентный человек ( идиот), либо он выступал перед такими же некомпетентными, не умеющими сложить 2 + 2. Если взять слова Байдена - «Путин опасен ... поскольку его страна .. имеет ...нефти и атомных ракет» - это вопль "спасите, убивают". Атомные ракеты - высокотехнологичное оружие, для создания которого должна быть развита наука и промышленность, в том числе и атомная, геология, металлургия и много чего еще. А все остальное - шелуха, для маскировки, что самим америкосам до этого далеко и потому надо спасать саму Америку, любыми способами. В принципе, предсказуемое поведение бандита гоп-стопника, которому дали по морде, когда он напал не на того.

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