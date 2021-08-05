Байден начинает новую «Холодную войну». Почему он ее проиграет

Новое выступление главы Белого дома, в котором он опять обрушился с нападками и обвинениями как на нашу страну, так и на ее президента Владимира Путина, с полным на то основанием можно считать жирной чертой, подведенной под всеми разговорами о каких-либо «позитивных сдвигах», якобы наметившихся в отношениях США и России после встречи в Женеве.