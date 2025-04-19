Захватчика самолёта, ранившего пассажиров, обезвредил раненый пассажир

Мужчина, захвативший небольшой самолёт в Белизе, нанес ножевые ранения двум пассажирам и пилоту, после чего был застрелен одним из раненых, а борт безопасно приземлился в аэропорту прибрежного города Ледивилл.
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