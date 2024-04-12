Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 275 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Juri Kosh
    Эти онижедети давно ощущают себя пупами Земли и плевать им на окружающих-они главные в жизни. Уверен, что пенсионеру ...РЕН ТВ: в Москве ...
  • Juri Kosh
    Ну и дура, пусть тогда о себе скажет, что она просто блядь и в этом нет ничего оскорбительного. Гнать нужно таких "уч...В Институте Пушки...
  • Наталья Эрнст
    Это трусливые чмо, так боится бандеровцев, что даже не называет кто именно. Он так ничтожен... 🤮🤮🤮Зеленский: из-за ...

Военкор Шлепченко: без электричества нарушится логистика ВСУ

Военкор Шлепченко: без электричества нарушится логистика ВСУ

Военный обозреватель Влад Шлепченко в эфире Tsargrad.tv прокомментировал удар Вооруженных сил России по Трипольской тепловой электростанции (ТЭС), а также по другим объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору