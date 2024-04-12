Военкор Шлепченко: без электричества нарушится логистика ВСУ

Военный обозреватель Влад Шлепченко в эфире Tsargrad.tv прокомментировал удар Вооруженных сил России по Трипольской тепловой электростанции (ТЭС), а также по другим объектам энергетической инфраструктуры Украины.
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