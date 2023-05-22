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В Республике Сербской заявили, что президент Додик не будет обсуждать с Путиным Украину

В Республике Сербской заявили, что президент Додик не будет обсуждать с Путиным Украину

Глава представительства РС в России Душко Перович заявил, что президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик не будет обсуждать Украину на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

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