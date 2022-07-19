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Семак о бразильских новичках: «Надеемся, Мантуан добавит «Зениту» вариативности, а Иван создаст конкуренцию»

Главный тренер «Зенита» рассказал о бразильских новичках. Сине-бело-голубые арендовали у «Коринтианс» вратаря Ивана и хавбека Густаво Мантуана.

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