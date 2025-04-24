Ливия договорилась об урегулировании долгов перед Лигой арабских государств

КАИР (ИА Реалист). Временный министр иностранных дел правительства национального единства Ливии Тахер Аль-Баур подписал с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом соглашение об урегулировании финансовых обязательств страны перед организацией.
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