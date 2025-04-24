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Ливия договорилась об урегулировании долгов перед Лигой арабских государств

Ливия договорилась об урегулировании долгов перед Лигой арабских государств

КАИР (ИА Реалист). Временный министр иностранных дел правительства национального единства Ливии Тахер Аль-Баур подписал с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом соглашение об урегулировании финансовых обязательств страны перед организацией.

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