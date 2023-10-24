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Дзен Дневник

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Цветные колготки: как их добавлять в образы холодного сезона

Цветные колготки: как их добавлять в образы холодного сезона

Та огромная палитра разноцветных колготок, которую предлагают современные производители, может как завораживать своим разнообразием, так и вызывать замешательство: все-таки, во взрослых нарядах стилизация цветных колготок требует более серьезного подхода, нежели в детских.

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