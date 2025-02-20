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Царьград

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До 20 лет заключения дропперам: в МВД готов законопроект о тюремных сроках для тех, кто помогает аферистам

До 20 лет заключения дропперам: в МВД готов законопроект о тюремных сроках для тех, кто помогает аферистам

Для дропперов ужесточили наказание за помощь в мошенничестве.Количество телефонных мошенников в России не уменьшается, а их схемы становятся всё изощрённее.

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