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Царьград

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Житель Подмосковья получил 15 лет за поджог по заданию из Киева

Житель Подмосковья получил 15 лет за поджог по заданию из Киева

Гражданин Подмосковья приговорён к 15 годам заключения за поджог релейного шкафа, совершённый по указанию украинских спецслужб.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Теперь будет время порассуждать над причудами бытия!
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