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Спорт Уик-Энд

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Любовь на корте дает результат

Любовь на корте дает результат

«Мечта сбылась» - так Андреева обыграла чемпионов и призналась в симпатии к Рублёву. Старт микста на US Open принёс одну из самых ярких сенсаций турнира, Мирра Андреева и Андрей Рублёв в первом круге обыграли действующих чемпионов Сару Эррани и Андреа Вавассори.

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