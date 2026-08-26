Любовь на корте дает результат

«Мечта сбылась» - так Андреева обыграла чемпионов и призналась в симпатии к Рублёву. Старт микста на US Open принёс одну из самых ярких сенсаций турнира, Мирра Андреева и Андрей Рублёв в первом круге обыграли действующих чемпионов Сару Эррани и Андреа Вавассори.