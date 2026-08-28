Тестовое голосование, «Крылатый космос» и «КлипЗавод»: что не пропустить 28 августа в Москве

— Тестовое голосование о судьбе памятника Александру Пушкину (с 08:00 до 14:00, онлайн или на избирательных участках по паспорту); — Экскурсия-лекция «Крылатый космос» в комплексе «Буран» на ВДНХ (бесплатно по регистрации); — В арт-павильоне «Коробка конфет» на улице Новый Арбат (дом 19) в 18:00 пройдет поэтический вечер разговорного клуба проекта «Молодежь Москвы»; — Финал деловой программы Московской международной недели кино на Кинозаводе «Москино» (автограф-сессии, «Колесо кинофортуны», премьеры клипов); — Иммерсивные экскурсии «За кадром и в кадре» в кинопарке «Москино» (сеансы в 13:00, 15:00 и 17:00, бесплатно по регистрации); — Фестиваль мерча в Центре материалов (деловая программа, дегустации и презентации от партнеров, по предварительной регистрации).