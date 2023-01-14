Haval Dargo в России получит внедорожную версию X

﻿﻿Большинство продаваемых в России китайских кроссоверов имеют только версии 2WD, и это не есть хорошо, так как переднеприводный кроссовер отличается от простого хэтчбека лишь на пару сантиметров большим дорожным просветом и проходимостью передка.