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Haval Dargo в России получит внедорожную версию X

Haval Dargo в России получит внедорожную версию X

﻿﻿Большинство продаваемых в России китайских кроссоверов имеют только версии 2WD, и это не есть хорошо, так как переднеприводный кроссовер отличается от простого хэтчбека лишь на пару сантиметров большим дорожным просветом и проходимостью передка.

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