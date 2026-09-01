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Царьград

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Ученые выявили сильную магнитную аномалию на Байкале

Ученые выявили сильную магнитную аномалию на Байкале

На Байкале обнаружили высокоинтенсивную магнитную аномалию. Исследования проводят ученые Института солнечно-земной физики СО РАН в сотрудничестве с другими институтами.

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