В Турции возбуждено уголовное дело по факту гибели в ДТП мотогонщицы из России

Генконсульство России в турецкой Анталье окажет содействие в решении вопросов, связанных с оформлением документов и репатриации на родину тела россиянки, погибшей в ДТП с мотоциклом в провинции Мугла Турции.
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