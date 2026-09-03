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Тульские новости

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В Туле автомобиль столкнулся с автокраном на Калужском шоссе

В Туле автомобиль столкнулся с автокраном на Калужском шоссе

На Калужском шоссе в Туле автомобиль врезался в автокран, подробности выясняются, пострадавших нет.В Туле на Калужском шоссе автомобиль попал под автокран, кадры происшествия оказались в сети.

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