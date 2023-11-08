Задержан заместитель министра внутренних дел по Республике Дагестан — начальник следственного управления полковник юстиции Руфат Исмаилов.
Сотрудники ФСБ скрутили и этапировали в Москву замглавы МВД Дагестана
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
система не самонастраивающаяся точно, - бабки главный фетиш в текущей парадигме. а дальше классика жанра - за 300% готовы шею сломать, а за беЗконечный % что?.. ибо % считается от инвестиций в дело, а когда инвестиций ноль, а бабки плывут в руки, то % равен беЗконечности... нельзя ожидать от системы, внутри которой над каждым работающим необходимо по паре надзирателей содержать, ожидать прогресса. схема сильно противоречит задаче наращивания производительных сил, ибо весь контроль ничего не производит по определению, а кормить его надо. идеальное общество в пределе в контролирующих органах не нуждается. ясен пень, что до него, как раком до Луны, но стремиться то надо именно туда, а не взад...
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1 д.
Гарибян Сусанна
И опять диаспора и снова выходец из Азербайджана. Высокий пост, переданный по наследству, психология взяточника, привитая с детства. А награды, что награды их тоже частенько выдавали своим за нарисованные заслуги. Главное-нет совести и чести у этого господина. А наказание, решат как-нибудь, пристроят куда-нибудь. Это Кавказ....
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1 д.
Александр яросв
Не понятно за что взяли, там все так делают. Наверно не поделился с кем надо. Ох, жадность до добра не доводит.
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1 д.
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