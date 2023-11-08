Сотрудники ФСБ скрутили и этапировали в Москву замглавы МВД Дагестана

СК

Сергей Ковалев

система не самонастраивающаяся точно, - бабки главный фетиш в текущей парадигме. а дальше классика жанра - за 300% готовы шею сломать, а за беЗконечный % что?.. ибо % считается от инвестиций в дело, а когда инвестиций ноль, а бабки плывут в руки, то % равен беЗконечности... нельзя ожидать от системы, внутри которой над каждым работающим необходимо по паре надзирателей содержать, ожидать прогресса. схема сильно противоречит задаче наращивания производительных сил, ибо весь контроль ничего не производит по определению, а кормить его надо. идеальное общество в пределе в контролирующих органах не нуждается. ясен пень, что до него, как раком до Луны, но стремиться то надо именно туда, а не взад...