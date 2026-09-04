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Царьград

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Российское судно "Профессор Молчанов" арестовали на Шпицбергене

Российское судно "Профессор Молчанов" арестовали на Шпицбергене

Научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов", принадлежащее Северному управлению по гидрометеорологии, арестовано на Шпицбергене по заявлению украинской компании "Нафтогаз".

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