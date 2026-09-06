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Светлана Тюльбашева «Проклятая земля»: вторая книга автора бестселлера «Лес»

Светлана Тюльбашева «Проклятая земля»: вторая книга автора бестселлера «Лес»

Москва осталась позади, а вместе с ней — надежды на спокойное будущее. Герои Светланы Тюльбашевой селятся в деревне в Тверской области, чтобы построить глэмпинг, но их участок соседствует с усадьбой, где даже воздух пропитан смертью.

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