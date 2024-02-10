Большинство из вас уже посмотрело то главное интервью первой части XXI века, которое Владимир Путин дал Такеру Карлсону.
"Он очень обижен!" Карлсон откровенно высказался о Путине и интервью
Комментарии
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alers62
Путин не историк, а политик. Его знания основаны на той системе образования которое он получал в школе и университетах, он не говорил глядя в бумажки или телесуфлёр как Байден. Возможно поэтому его краткое изложение истории выглядело так сумбурно. Возможно Такеру следовало вначале сделать интервью с Владимиром Соловьёвом и только потом с Путиным.
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13 час.
СЕ
Сергей ЕВ
С Вами полностью согласен, что "Путин недостаточно четко и ясно дал определение причин возникшей ситуации с Украиной. Он их дал с ощущением будто перед ним российские слушатели с неполным средним образованием." Но в этом виновны его помощник Владимир Мединский, бывший министр культуры России (2012-2020), а ныне председатель Российского военно-исторического общества, который 16 июня 2016 года принял участие в открытии памятной доски в честь союзника Гитлера Маннергейма в городе-герое Ленинграде (ныне Санкт-Петербурге), и одним из инициаторов и организаторов установки этой доски, а также глашатай Песков
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12 час.
Ю
Юрий Зубрин
По моему мнениюПутин так кратко и поверхностно начал с истории ,потому что должен был подвести берущего интервью к пониманию предистории создания этой ситуации .....
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4 час.
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