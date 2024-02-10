"Он очень обижен!" Карлсон откровенно высказался о Путине и интервью

alers62 Путин не историк, а политик. Его знания основаны на той системе образования которое он получал в школе и университетах, он не говорил глядя в бумажки или телесуфлёр как Байден. Возможно поэтому его краткое изложение истории выглядело так сумбурно. Возможно Такеру следовало вначале сделать интервью с Владимиром Соловьёвом и только потом с Путиным.

СЕ Сергей ЕВ С Вами полностью согласен, что "Путин недостаточно четко и ясно дал определение причин возникшей ситуации с Украиной. Он их дал с ощущением будто перед ним российские слушатели с неполным средним образованием." Но в этом виновны его помощник Владимир Мединский, бывший министр культуры России (2012-2020), а ныне председатель Российского военно-исторического общества, который 16 июня 2016 года принял участие в открытии памятной доски в честь союзника Гитлера Маннергейма в городе-герое Ленинграде (ныне Санкт-Петербурге), и одним из инициаторов и организаторов установки этой доски, а также глашатай Песков