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В США продают «ключи» от частных пляжей за 650 000 долларов

В США продают «ключи» от частных пляжей за 650 000 долларов

На американском рынке элитной недвижимости набирает популярность сегмент «пляжных ключей» — прав собственности на небольшие участки прибрежной земли без права застройки, обеспечивающих владельцам доступ к закрытым частным пляжам.

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