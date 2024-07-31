Выдано разрешение на строительство дома на 817 квартир в составе жилого комплекса в Новой Москве

В Филимонковском районе Новой Москвы будет построен еще один дом с внутренним озелененным двором. Мосгосстройнадзор выдал застройщику соответствующее разрешение, которое позволяет ему приступить к работам.
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