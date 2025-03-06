Французский президент Эммануэль Макрон в своем телеобращении к нации вечером 5 марта пугал мир, заявив: «Русские идут!» Сенатор Косачев Константин сравнил обращение к Конгрессу президента США Дональда Трампа и обращение к нации президента Фрации Макрона.
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