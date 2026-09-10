В России начали страховать авто от атак БПЛА

В России появились страховки для покрытия убытков от повреждений автомобилей при атаках БПЛА. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.
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