Музей-заповедник «Петергоф» начнет сотрудничество с Музеем истории Дальнего Востока. Подписание соглашения состоится на предстоящем Международном фестивале «Интермузей», сообщил агентству ТАСС директор заповедника Роман Ковриков.
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