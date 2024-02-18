Понты по-китайски: личный телохранитель, когда едешь к маме и папе

Новый тренд в Китае, безумно популярный на Лунный Новый год. Во время праздничного посещения родственников молодые люди нанимают себе личных телохранителей, чтобы выглядеть, словно они в большом городе стали звездой.
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