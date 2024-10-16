Дети или деньги: за что на самом деле борются Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Павел Прилучный решил пойти ва-банк в борьбе за собственных детей. На что готов актер ради сына и дочери? И какую роль в суде может сыграть компромат? Что на самом деле им движет в битве за право воспитывать наследников? И почему экс-супруга артиста Агата Муцениеце боится за психическое здоровье детей? Ответы — в программе Пятого канала «Светская хроника».