БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Рельсовая война 2.0: Почему украинская железная дорога не превратилась в «поезд в огне»

Рельсовая война 2.0: Почему украинская железная дорога не превратилась в «поезд в огне»

Координаты всех мостов и тоннелей известны, ракеты есть, но нужны ФАБы и приказ Виктор Сокирко Фото: Yevhen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press В последние недели Минобороны РФ регулярно отчитывается об успешных ударах по железнодорожной инфраструктуре Украины, которая используется в интересах ВСУ.

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