Координаты всех мостов и тоннелей известны, ракеты есть, но нужны ФАБы и приказ Виктор Сокирко Фото: Yevhen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press В последние недели Минобороны РФ регулярно отчитывается об успешных ударах по железнодорожной инфраструктуре Украины, которая используется в интересах ВСУ.
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Разрушение транспортной инфраструктуры "украины" может нанести ущерб интересам Наших Западных Партнеров!
А приказа нет, и понятно почему. Обыкновенный договорняк.
Понять трудно можно с нашей стороны увеличить потери дуркаины по всем линиям или нельзя!? Если можем то что мешает!?