В Совфеде подготовят модельные законы для интеграции новых регионов

В Совете Федерации поддержали инициативу о подготовке типовой нормативной базы для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по наиболее актуальным и даже уже горящим проблемам экономической интеграции.
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