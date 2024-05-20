Иранист Фёдорова: Нет ожиданий изменений в политике Ирана в переходный период

Ирина Фёдорова, кандидат исторических наук и эксперт центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, в беседе с EUROMORE заявила, что не предвидит в ближайшем будущем изменений во внутренней и внешней политике Ирана.
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