Главное об ИИ: спорные инициативы ИТ-компаний и новые опасности нейросетей

Уже месяц в США действует новый подход к выпуску ИИ-моделей. В начале июня президент Дональд Трамп подписал указ, предписывающий компаниям-разработчикам в добровольном порядке проходить государственную верификацию защищенности новых нейросетей в течение 30 дней перед релизом.
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