Осень придет раньше срока: метеорологи рассказали, когда похолодает в Приморье

Жителям Приморья советуют не рассчитывать на затянувшееся теплое бабье лето. По данным метеорологов, признаки осени в крае проявятся раньше обычного, а заметное похолодание придет уже в начале календарного сезона, без долгого плавного перехода от лета к осени.
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