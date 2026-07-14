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Осень придет раньше срока: метеорологи рассказали, когда похолодает в Приморье

Осень придет раньше срока: метеорологи рассказали, когда похолодает в Приморье

Жителям Приморья советуют не рассчитывать на затянувшееся теплое бабье лето. По данным метеорологов, признаки осени в крае проявятся раньше обычного, а заметное похолодание придет уже в начале календарного сезона, без долгого плавного перехода от лета к осени.

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