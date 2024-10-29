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Царьград

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Что будет, если США выйдут из НАТО: Pax Americana заканчивается, и FT пишут свой сценарий

Что будет, если США выйдут из НАТО: Pax Americana заканчивается, и FT пишут свой сценарий

Британская FT рассказывает, каким будет мир, если США выйдут из НАТО. По мнению авторов издания, пресловутый Pax Americana, существовавший 80 лет, заканчивается.

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АндрейБорков
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