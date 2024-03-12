Полиция проверяет информацию о конфликте звезды «Уральских пельменей» с подростками

Участником инцидента, который произошел в Екатеринбурге, стал артист Дмитрий Соколов.Полиция Екатеринбурга проводит проверку после публикации в интернете видеозаписи, на которой запечатлен конфликт участника шоу «Уральские пельмени» Дмитрия Соколова с подростками.
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