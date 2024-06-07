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Агент Тюкавина: «В «Зенит» не поедем, предложения есть от 15-16 клубов»

Константин Тюкавин – с большим отрывом главное открытие сезона 2023-24 в РПЛ. Тема будущего лучшего бомбардира «Динамо» главенствует в российских СМИ, и агент игрока накануне рассказал о будущем своего подопечного.

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