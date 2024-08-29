Юрист Хаминский: полицейские Франции могут попасть под следствие из-за Дурова

Задержавшие основателя Telegram Павла Дурова полицейские могут сами попасть под следствие, так как есть больше сомнения в их непредвзятости, считает руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии