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Юрист Хаминский: полицейские Франции могут попасть под следствие из-за Дурова

Юрист Хаминский: полицейские Франции могут попасть под следствие из-за Дурова

Задержавшие основателя Telegram Павла Дурова полицейские могут сами попасть под следствие, так как есть больше сомнения в их непредвзятости, считает руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

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