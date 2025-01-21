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Сергей Лазарев нашел своего аргентинского «брата»

Сергей Лазарев нашел своего аргентинского «брата»

Сергей Лазарев пошутил о своем сходстве с футболистом Месси: «Я лучше» Музыкант записал видео на фоне баннера с футболистом Фото: соцсети Сергея Лазарева Певец Сергей Лазарев, который сейчас путешествует по Латинской Америке, пошутил о своем сходстве с легендарным футболистом Лионелем Месси.

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