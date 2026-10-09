На этот год крымский бюджет ограничен из-за увеличения расходов на вопросы обороны и безопасности

Это вынужденная мера, сообщил глава региона Сергей Аксёнов. Он также отметил, что все изменения, в том числе по программам и проектам, должны быть вынесены в публичное поле с графиками и сроками, чтобы крымчане понимали, где и когда это будет выполнено.