Юрий Кот У меня лично нет сомнений, что США Украину сольют. Независимо от того, какие будут условия, какие будут сценарии этого слива.
Как Трамп сольет Украину?
Комментарии
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Е
Елена
Лукашенко будет стоять рядом с Президентом!) Или чуть впереди остальных)) У нас всё же Союзное Государство!
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10 час.
FФ
Fvolodya55 Федоров
Что значит сольюинет Украину? Трамп будет проводить политику выгодную США. В любом случае будет давление на Россию, т.к. свой свободный газ они будут продавать в ЕС, мало того на Укинраине есть немного газа и природные ресурсы. США возьмут на себя частью обеспечить ЕС пшеницей с Украины и многое другое, в обмен обучение личного состава Украины в военных заведениях США, Англии. В отношении России будут пытаться вбить клин между Китаем и Россией, Кареей и стравливать Китай и Индию. В кратце как-то так.
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9 час.
Юрий Золотарев
Сольют БандероЖОПию! Украина останется - там еще не всё потеряно.
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9 час.
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