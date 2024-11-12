Как Трамп сольет Украину?

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Fvolodya55 Федоров

Что значит сольюинет Украину? Трамп будет проводить политику выгодную США. В любом случае будет давление на Россию, т.к. свой свободный газ они будут продавать в ЕС, мало того на Укинраине есть немного газа и природные ресурсы. США возьмут на себя частью обеспечить ЕС пшеницей с Украины и многое другое, в обмен обучение личного состава Украины в военных заведениях США, Англии. В отношении России будут пытаться вбить клин между Китаем и Россией, Кареей и стравливать Китай и Индию. В кратце как-то так.