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Добрый Мир

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"Им понадобятся десятки лет": Кадыров рассказал о демографической катастрофе на Украине

"Им понадобятся десятки лет": Кадыров рассказал о демографической катастрофе на Украине

MINISTRY OF CULTURE RUSSIA/GLOBALLOOKPRESS Вчера 812 прочитали Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о демографической катастрофе на Украине из-за больших потерь и бегства людей за границу.

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Комментарии
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Лев Добрый
Рамзан, как всегда, на высоте!😎👍👈🤠
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15 час.
АА
Афонин Андрей
Аллаху Акбар, Рамзан !
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11 час.

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