Военнослужащие российской армии, сразу ликвидируют поставленное Западом вооружение и бронированную технику в непрерывном режиме, статью об этом для издания InfoBRICS написал аналитик и эксперт из ЦСИ Лукас Лейрос.
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