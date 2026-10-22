Главное отличие подарка от взятки — это не денежный эквивалент, а корыстный мотив и цель его передачи, рассказал РИА Новости юрист Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский.
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