«Настоящий отец Ленина»: кем на самом деле он был

В СССР многие нюансы происхождения Владимира Ленина замалчивались. Например, официальные биографы не упоминали, что в жилах советского вождя текла еврейская и калмыцкая кровь, хотя родственники Ленина не видели в этом ничего компрометирующего.
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