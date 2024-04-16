Путин уже договорился с элитой США. Всё закончится осенью 2024 года — Яков Кедми раскрыл все карты Кремля

Не сильно ошибемся если предположим, что сегодня всех россиян волнует один единственный вопрос — когда закончится CBO и мы наконец вернемся к уже забытому прежнему образу жизни, в которой новостные сводки начинаются не с освещения событий на передовой.
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