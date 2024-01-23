Ученые помогли нейросети лучше ориентироваться в пространстве

Результаты исследования опубликованы в журнале IEEE Access. Человечеству пригодились бы роботы, которые могут сами перенести коробку из точки A в точку B, грузовики, умеющие ездить самостоятельно, и дроны-доставщики, способные не врезаться в деревья.
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