Кир Стармер: Прекращение огня на Украине возможно к лету 2024 года

Премьер Великобритании Кир Стармер выразил надежду на объявление прекращения огня на Украине к лету. Он также подчеркнул важность сотрудничества Европы и США в вопросах безопасности, несмотря на разногласия между регионами.
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